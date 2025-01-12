В Вихоревке введена в эксплуатацию станция умягчения воды

Благодаря реализации народной программы и партийного проекта «Чистая страна» все жители города Вихоревка Братского района теперь получают чистую, качественную воду. В эксплуатацию введена станция умягчения воды. Как сообщил глава Вихоревки Николай Дружинин, объект имеет высокую социальную значимость и обеспечивает потребности в питьевой воде части города, которая находится на водозаборе из подземного источника, имеющего показатели жесткости, в два раза превышающие нормативы. Остальная часть города пользуется водозабором из поверхностного источника с нормальным качеством воды, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ИРО ЕР.
Накануне станцию умягчения воды посетил секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Потребность в строительстве станции возникла в связи с тем, что показатель общей жесткости воды в Вихоревке не соответствовал нормам. Объект вошел в федеральный проект “Чистая вода” национального проекта “Жилье и городская среда”. Общая стоимость реализации проекта составила 164,9 млн рублей. Это федеральные средства — 158,1 млн рублей, а также областной и местный бюджеты. Производительность станции — 2,5 тысячи — 3 тысячи куб. метров в сутки», — отметил Игорь Кобзев.
Строительство станции началось ещё в 2020 году. Инициатором проекта выступил Николай Дружинин, Игорь Кобзев поддержал. Причем не только на этапе включения объекта в федеральный проект «Чистая вода», обеспечения софинансирования из регионального бюджета, но и когда из-за резкого роста цен на материалы пришлось пересматривать сметную стоимость.
И вот объект достроен и введен в эксплуатацию. Для местных жителей это большое подспорье: раньше они были вынуждены пользоваться услугами водоматов, цена воды на которых после фильтрации составляла от 5 до 10 рублей за литр.