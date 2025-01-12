В Вихоревке введена в эксплуатацию станция умягчения воды

Благодаря реализации народной программы и партийного проекта «Чистая страна» все жители города Вихоревка Братского района теперь получают чистую, качественную воду. В эксплуатацию введена станция умягчения воды. Как сообщил глава Вихоревки Николай Дружинин, объект имеет высокую социальную значимость и обеспечивает потребности в питьевой воде части города, которая находится на водозаборе из подземного источника, имеющего показатели жесткости, в два раза превышающие нормативы. Остальная часть города пользуется водозабором из поверхностного источника с нормальным качеством воды, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ИРО ЕР.