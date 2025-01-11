Боинг из Еревана направили в Волгоград вместо Саратова

В субботу, 11 января, в международном аэропорту Волгограда совершит незапланированную посадку Боинг-737 из Еревана. Самолет летел по маршруту Ереван — Саратов, но из-за введенных ограничений в аэропорту имени Гагарина его отправили на запасной аэродром в Волгограде. Воздушное пространство над Саратовом закрыто.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск введены в аэропорту Саратов, — сообщил официальный представитель Росавиации. Также введены ограничения в Ульяновске и Самаре.
Из Еревана борт вылетел в 10.15 по местному времени и должен приземлиться в Волгограде ориентировочно около 15.00. В Саратове рейс ожидают в 16.00.