Это была вынужденная мера: глава района Уфы объяснил сброшенный на берегу Белой снег

Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов прокомментировал жалобы жителей Кузнецовского затона, которые сообщили, что убранный с улиц города снег оказался на берегу Белой.
— Хочу сказать, что эта была вынужденная мера, — отметил Нурдавлятов.
По его словам, причиной стала поломка техники, и машины нужно было успеть разгрузить. Со ссылкой на директора Службы по благоустройству Кировского района Уфы Альберта Мифтахова он сообщил, что сегодня, 12 января, весь сброшенный снег будет вывезен.
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