Это была вынужденная мера: глава района Уфы объяснил сброшенный на берегу Белой снег

По его словам, причиной стала поломка техники, и машины нужно было успеть разгрузить. Со ссылкой на директора Службы по благоустройству Кировского района Уфы Альберта Мифтахова он сообщил, что сегодня, 12 января, весь сброшенный снег будет вывезен.