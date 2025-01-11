Популярный белорусский стиральный порошок попал под запрет продажи в Беларуси

В Беларуси запретили продавать популярный стиральный порошок. Он выпускается одним из белорусских производителей в Осиповичах.
Речь идет о марке «April Evolution автомат color protection». Как уточняется, у порошка повышенный уровень пенообразования: при норме не более 180 мм составил 199±5 мм.
При этом производитель указал, что средство предназначено «для использования в стиральных машинах любого типа», но при этом оно не может применяться как моющее средство для стиральных машин с фронтальной загрузкой именно из-за повышенного пенообразования.
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