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Популярный белорусский стиральный порошок попал под запрет продажи в Беларуси

В Беларуси запретили продавать белорусский порошок для стирки.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать популярный стиральный порошок. Он выпускается одним из белорусских производителей в Осиповичах.

Речь идет о марке «April Evolution автомат color protection». Как уточняется, у порошка повышенный уровень пенообразования: при норме не более 180 мм составил 199±5 мм.

При этом производитель указал, что средство предназначено «для использования в стиральных машинах любого типа», но при этом оно не может применяться как моющее средство для стиральных машин с фронтальной загрузкой именно из-за повышенного пенообразования.

Ранее мы писали о том, что певица Алена Ланская рассказала о том, хочет ли она родить детей (заслуженной артистке Беларуси в 2025 году исполнятся 40 лет).