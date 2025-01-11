Что посмотреть на Ямале в 2025 году

А вот Рай-Изский массив с его Нефритовой долиной вполне может оказаться путешествием на один день — от Салехарда до нее примерно 100 км. Но ехать придется тоже на вездеходе. Долина не зря называется в честь полудрагоценного минерала — зеленые камни там встречаются на каждом шагу. Правда, найти именно нефрит практически невозможно — еще 1970-х годах сотрудники организации «Союзкварцсамоцветы» добыли здесь почти 20 тонн этого зеленого камня. В основном путешественники ходят по серпентиниту, тоже зеленому. Но в Нефритовую долину нужно ехать не за драгоценностями, а необыкновенными суровыми видами, горами, покрытыми невысокими лиственницами, мхами и лишайниками. Черникой и брусникой, холодными освежающими водами реки Собь и пронзительным воздухом. А еще — прекрасной переменчивой погодой и холодным ветром.