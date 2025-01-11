Минтруда Беларуси увеличило зарплату соцработников на 30% с 1 января 2025 года

Зарплата работников соцобслуживания увеличивается более чем на 30%. Министерство труда и социальной защиты Беларуси увеличило зарплату работников соцобслуживания на 30% с 1 января 2025 года.
Как пишет БелТА, зарплата названной категории работников увеличена более чем на 30% относительно показателя 2024 года.
С1 января 2025 года заработная плата социальных работников увеличится в среднем на 32%; зарплата помощников по уходу также будет пересмотрена в строну увеличения, прибавка в среднем достигнет 37%.
Также отмечается, что надбавки за работу в сфере социального обслуживания повышаются всем категориям работников на 80% базовой ставки (в среднем на 235 белорусских рублей).
Повышены надбавки и за особенности профессиональной деятельности социальным работникам и помощникам по уходу — с 10% до 25% окладной части. В среднем, речь идет о прибавке в 48 рублей.
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