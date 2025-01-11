АСТАНА, 11 янв — Sputnik. В Астане новогодние ёлки станут лакомством для животных.
Необычную акцию проводят активисты столицы, они соберут живые ели, оставшиеся после Нового года и отвезут их в зону отдыха Esil Camp. Там есть мини-зооферма, где обитают дикие животные.
Кролики, барашки, кролики, фазаны и лани. Именно для них предлагают собрать живые ёлки горожанам и сдать 18 января с 13:00 до 15:00 на парковке ТРЦ «Сарыарка».
Хвоя и кора — отличное лакомство для некоторых подопечных, богатые клетчаткой и витаминами, отмечают организаторы.
К тому же, сбор и переработка елей — это экологично и меньше мусора, говорят инициаторы акции.