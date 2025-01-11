Самыми востребованными в Башкирии станут машиностроители и программисты

В ближайшие три года больше всего потребуются кадры в машиностроении — 22 тысячи человек, информационных технологиях — 15,7 тысяч человек, в строительстве — 15,7 тыс., сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 12,5 тыс., в геологии, геодезии, горном и нефтегазовом деле — 11 тыс. человек.