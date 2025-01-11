Самыми востребованными в Башкирии станут машиностроители и программисты

В Башкирии министерство семьи, труда и социальной защиты опубликовало прогноз до 2034 года по самым востребованным профессиям на рынке республики. Прогноз составлен на основе анкетирования, которое прошли более 13 тысяч организаций региона, сообщила глава ведомства Ленара Иванова.
В ближайшие три года больше всего потребуются кадры в машиностроении — 22 тысячи человек, информационных технологиях — 15,7 тысяч человек, в строительстве — 15,7 тыс., сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 12,5 тыс., в геологии, геодезии, горном и нефтегазовом деле — 11 тыс. человек.
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