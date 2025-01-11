В НовГУ изобрели уникальную технологию измерения самых малых магнитных полей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Студенты НовГУ изобрели и апробировали новую технологию измерения самых слабых магнитных полей за счет новой композитной структуры, которая может поместиться в кармане, — магнитопьезофибера, которому нет аналогов. Об этом сообщила ТАСС один из авторов разработки Елена Ивашева.
«Магнитофибер и пьезофибер состоят из магнитострикционных и пьезоэлектрических волокон соответственно. Именно благодаря такой волокнистой, а не пластинчатой структуре и достигается наибольший магнитоэлектрический эффект, можно измерять сверхмалые значения физических величин. А дальше дело практики: мы смогли соединить эти материалы так, чтобы волокна каждого начали работать в связке: волокна, реагирующие на магнитное поле, и волокна, генерирующие электрическое напряжение. И предоставлять таким образом замеры физических величин, даже если они ничтожно малы. Аналога магнитопьезофибера ни в России, ни за рубежом нет», — сказала Ивашева.
Востребованность технологии.
Как отметили разработчики, проблема измерения малых магнитных полей сегодня актуальна во всем мире. И ее решение востребовано в различных сферах жизни и науки, к примеру, в электронике и энергетике для оптимизации и мониторинга работы электронных приборов и устройств. В биомедицине оно необходимо для измерения значений малых магнитных полей сердца, головного мозга, необходимых для более полной точной диагностики состояния здоровья человека. В геологии — для исследования почв, пород, поиска месторождений полезных ископаемых. Или в геофизике — для изучения структуры Земли. «Поэтому ученые всего мира работают над увеличением чувствительности измерительных приборов даже к незначительным изменениям магнитного поля», — пояснили в вузе.
На данный момент научная группа из студентов и сотрудников Политехнического института НовГУ под руководством Мирзы Бичурина продолжает проводить дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования, чтобы отточить до совершенства новую технологию. По окончании этого этапа разработчики планируют внедрить устройства и системы, работающие на основе ноу-хау, на предприятия Новгородской области.
Магнитопьезофибер представляет из себя слоистый композит, состоящий из плотно склеенных между собой волокнистых структур — магнитофибера и пьезофибера. Волокна магнитофибера реагируют на магнитное поле: чем оно сильнее, тем больше деформируется структура материала. А волокна пьезофибера реагируют на эту деформацию: чем она сильнее, тем больше пьезофибер генерирует электрическое напряжение. Зная величину этого напряжения, можно рассчитать силу магнитного поля.