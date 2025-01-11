В НовГУ изобрели уникальную технологию измерения самых малых магнитных полей

Как отметили разработчики, проблема измерения малых магнитных полей сегодня актуальна во всем мире. И ее решение востребовано в различных сферах жизни и науки, к примеру, в электронике и энергетике для оптимизации и мониторинга работы электронных приборов и устройств. В биомедицине оно необходимо для измерения значений малых магнитных полей сердца, головного мозга, необходимых для более полной точной диагностики состояния здоровья человека. В геологии — для исследования почв, пород, поиска месторождений полезных ископаемых. Или в геофизике — для изучения структуры Земли. «Поэтому ученые всего мира работают над увеличением чувствительности измерительных приборов даже к незначительным изменениям магнитного поля», — пояснили в вузе.