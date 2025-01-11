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Рекорд продаж новых автомобилей в Беларуси поставлен в декабре 2024 года

В декабре 2024 года в Беларуси зафиксирован очередной рекорд продаж новых автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

В декабре 2024 года в Беларуси зафиксирован абсолютный рекорд продаж новых автомобилей. Об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации.

— В декабре прошлого года входящие в состав БАА автодилеры реализовали 7205 новых авто. Это на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023-го, — констатировали специалисты.

Назвали в БАА и самую популярную марку, это Geely (Belgee) белорусской сборки: в декабре их купили 3567 штук.

Ранее мы писали о том, что Минздрав Беларуси официально зарегистрировал лекарство от рака на основе естественных киллерных клеток (тут про это).