Рекорд продаж новых автомобилей в Беларуси поставлен в декабре 2024 года

В декабре 2024 года в Беларуси зафиксирован абсолютный рекорд продаж новых автомобилей. Об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации.
— В декабре прошлого года входящие в состав БАА автодилеры реализовали 7205 новых авто. Это на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023-го, — констатировали специалисты.
Назвали в БАА и самую популярную марку, это Geely (Belgee) белорусской сборки: в декабре их купили 3567 штук.
Ранее мы писали о том, что Минздрав Беларуси официально зарегистрировал лекарство от рака на основе естественных киллерных клеток (тут про это).