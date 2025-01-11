Рекорд продаж новых автомобилей в Беларуси поставлен в декабре 2024 года

— В декабре прошлого года входящие в состав БАА автодилеры реализовали 7205 новых авто. Это на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023-го, — констатировали специалисты.