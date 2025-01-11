В государственных детских садах Узбекистана улучшится питание

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В государственных дошкольных образовательных учреждениях Узбекистана будет улучшен порядок здорового питания. Соответствующее постановление приняло Правительство страны, сообщает Минюст республики.
В рамках постановления до июля 2025 года в государственных детских садах введут «Единое сезонное меню», направленное на обеспечение безопасного и качественного питания.
Согласно решению, питание в детских садах переведут на аутсорсинг, а учет расходов на питание будут вестись через информационную систему «Болалар богчаси».
Кроме того, с учетом региональных особенностей для каждого ребенка будут установлены ежедневные нормы расходов на питание.
Также в республике создадут Центр организации и контроля питания в сфере образования. Его основной задачей будет координация внедрения стандартов здорового питания в детских садах и школах, а также поэтапная цифровизация процессов.
До 1 июля 2025 года детские сады, где организовано здоровое питание, заключат договоры с предпринимателями, которые будут обеспечивать питание дошкольников на основе аутсорсинга.