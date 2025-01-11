Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В государственных детских садах Узбекистана улучшится питание

В республике создадут Центр организации и контроля питания в сфере образования. Его основной задачей будет координация внедрения стандартов здорового питания в детских садах и школах, а также поэтапная цифровизация процессов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В государственных дошкольных образовательных учреждениях Узбекистана будет улучшен порядок здорового питания. Соответствующее постановление приняло Правительство страны, сообщает Минюст республики.

В рамках постановления до июля 2025 года в государственных детских садах введут «Единое сезонное меню», направленное на обеспечение безопасного и качественного питания.

Согласно решению, питание в детских садах переведут на аутсорсинг, а учет расходов на питание будут вестись через информационную систему «Болалар богчаси».

Кроме того, с учетом региональных особенностей для каждого ребенка будут установлены ежедневные нормы расходов на питание.

Также в республике создадут Центр организации и контроля питания в сфере образования. Его основной задачей будет координация внедрения стандартов здорового питания в детских садах и школах, а также поэтапная цифровизация процессов.

До 1 июля 2025 года детские сады, где организовано здоровое питание, заключат договоры с предпринимателями, которые будут обеспечивать питание дошкольников на основе аутсорсинга.

образование