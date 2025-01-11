Вылет 24 самолётов задержан в Пулково 11 января, 10 из них отменили

В субботу, 11 января, не могут вовремя вылететь из Петербурга пассажиры 24 рейсов. При этом 10 из них отменены. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта Северной столицы.
В основном, не полетят самолёты в московское Внуково. Но среди них есть и воздушные суда, которые должны были лететь в Шереметьево, а также Нижний Новгород.
Задержаны три рейса в Калининград, по два — в Казань и Самару, в Ульяновск, Новосибирск, Нижнекамск, Саратов, Ош, Уфу и египетскую Хургаду.
Некоторые самолёты с опозданием прилетят в Петербург — из Душанбе, Калининграда, Казани, Мурманска и Сочи. При этом 9 сегодняшних рейсов из Москвы отменили. Также был отменён один рейс из Нижнего Новгорода.
К слову, ранее пресс-служба воздушной гавани Петербурга предупреждала о возможном увеличении времени обслуживания. Это связано с сильными ливневыми осадками в виде снега и дождя, которые накрыли Петербург.