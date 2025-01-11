В Уфе скончался академик Мазгар Исянбаев.

До последних дней Мазгар Исянбаев работал в Институте социально-экономических исследований УНЦ РАН заведующим отделом и сектором проблем региональной экономики. Среди его главных трудов — усовершенствование методологических основ формирования хозяйственных комплексов республик в составе Российской Федерации как региональных подсистем единого народнохозяйственного комплекса страны в условиях перехода экономики на рыночные отношения.