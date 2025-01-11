Омские власти выбрали лучшие бомбоубежища города

Так, в 2020 году территориальное управление Росимущества смогло в двух инстанциях доказать свою правоту в споре с ПАО «Ростелеком» на изъятие объектов у компании. Претензии касались трех убежищ гражданской обороны в зданиях на Герцена, 3, по 6-й Станционной и Котельникова, 5, построенных в 1980-х годах. Общая их площадь — порядка 400 кв. м.