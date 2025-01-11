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Омские власти выбрали лучшие бомбоубежища города

На сайте администрации города опубликовано постановление «О подведении итогов ежегодного смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска в 2024 году».

Согласно документу, победителями на лучшее бомбоубежище признаны:

Администрация Советского административного округа города Омска;ПАО «Омск РТС»;ПАО «Ростелеком».

О каких именно инженерных сооружениях идет речь, в документе не отмечается.

В прочем, обслуживание защитных сооружений входит в обязанности их балансодержателей. Хотя известны случаи, когда государство изымало объект по суду.

Так, в 2020 году территориальное управление Росимущества смогло в двух инстанциях доказать свою правоту в споре с ПАО «Ростелеком» на изъятие объектов у компании. Претензии касались трех убежищ гражданской обороны в зданиях на Герцена, 3, по 6-й Станционной и Котельникова, 5, построенных в 1980-х годах. Общая их площадь — порядка 400 кв. м.