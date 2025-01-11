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Пять молодых врачей в Миассе получили выплату в два миллиона рублей

Дополнительная мера поддержки реализуется с 2020 года.

Источник: Freepik

В Миассе пять молодых врачей получили специальную выплату — по два миллиона рублей каждому. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии отмечают, что такие выплаты — это дополнительная мера поддержки, которая реализуется в округе с 2020 года и направлена на привлечение молодых специалистов и квалифицированных кадров в сферу здравоохранения.

В 2025 году на эти цели из бюджета Миасса выделено 10 миллионов рублей.

«К выплате представлены врач ультразвуковой диагностики межрайонного онкологического центра, заведующий отделением врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр участковый, врач-стоматолог ортопедического отделения, врач-психиатр-нарколог. Все эти специалисты являются сотрудниками учреждений здравоохранения Миасса», — уточняют в администрации.

По словам местных жителей, бюджет программы хотелось бы увеличить и привлечь ещё больше врачей, в которых нуждается население.

«Да надо во все поликлиники города + педиатров», — уверена Татьяна П.

«Пожалуйста, привлеките хоть одного офтальмолога на город», — добавляет Мария Г.

Напомним, в Челябинской области земские фельдшера теперь могут рассчитывать на единовременную выплату в 500 тысяч рублей, даже если его призовут на военную службу.

медицина