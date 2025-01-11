На выезде из Молдовы — снова заторы, сообщили в Погранполиции

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Пограничная полиция Молдовы сообщает о сформировавшихся на приграничных КПП заторах при выезде из страны.
Так, интенсивное движение наблюдается на приграничных с Румынией КПП на выезде из Молдовы.
«В этот час на КПП Костешты и Леушены наблюдается повышенный поток путешественников и транспортных средств. Направление выезда из Молдовы перегружено», — сообщили в Погранполиции.
Ведомство уточняет, что принимаются все меры для разгрузки трансграничного движения, задействованы все имеющиеся силы.
«Мы рекомендуем участникам трансграничного движения заранее выбирать пересечение границы через следующие КПП: Липканы, Леово, Кагул и Джурджулешты», — отметили в Погранполиции.
Напомним, подобные заторы наблюдались на тех же КПП при выезде из Молдовы в рождественские праздники, 7 и 8 января.