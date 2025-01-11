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На выезде из Молдовы — снова заторы, сообщили в Погранполиции

Молдаване снова массово выезжают из страны на уик-енд в Румынию, на КПП опять заторы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Пограничная полиция Молдовы сообщает о сформировавшихся на приграничных КПП заторах при выезде из страны.

Так, интенсивное движение наблюдается на приграничных с Румынией КПП на выезде из Молдовы.

«В этот час на КПП Костешты и Леушены наблюдается повышенный поток путешественников и транспортных средств. Направление выезда из Молдовы перегружено», — сообщили в Погранполиции.

Ведомство уточняет, что принимаются все меры для разгрузки трансграничного движения, задействованы все имеющиеся силы.

«Мы рекомендуем участникам трансграничного движения заранее выбирать пересечение границы через следующие КПП: Липканы, Леово, Кагул и Джурджулешты», — отметили в Погранполиции.

Напомним, подобные заторы наблюдались на тех же КПП при выезде из Молдовы в рождественские праздники, 7 и 8 января.