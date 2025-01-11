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Глава Башкирии исполнил желание мечтавшего стать машинистом пятилетнего Матвея

Имя маленького жителя Стерлитамака попалось Радию Хабирову на «Елке желаний».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии исполнилась мечта пятилетнего Матвея из Стерлитамака. Мальчик мечтал побывать в роли машиниста: его желание исполнил глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона принял участие в социальной акции «Елка желаний». Среди выбранных им желаний была записка Матвея.

Мечта стала реальностью 10 января, когда мальчик совершил поездку в кабине электропоезда «Финист» по маршруту Уфа — Шакша.

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