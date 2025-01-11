Результаты пилотного проекта по отбору на госслужбу в Акмолинской области

«Такой формат конкурсной процедуры позволяет претендентам участвовать в конкурсе на всех этапах из любого уголка мира. Система “Е-қызмет” интегрирована со всеми основными информационными системами. Это освобождает кандидатов на государственную службу от сбора документов. Получение информации о претенденте из иных информационных систем, проверка его подсудности или причастности к иным правонарушениям, рассмотрение на соответствие квалификационным требованиям — все это система автоматически осуществляет сама» Думан Абилев.