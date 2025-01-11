Результаты пилотного проекта по отбору на госслужбу в Акмолинской области

Руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Думан Абилев в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций представил итоги реализации пилотного проекта по отбору на государственную службу в системе eqyzmet.gov.kz, передает DKnews.kz.
Напомним, в целях упрощения отбора на государственную службу и устранения лишних барьеров с 1 марта 2023 года в местных исполнительных органах Акмолинской области внедрены «Временные правила отбора и проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса “Б” в интегрированной информационной системе». В настоящее время данный механизм отбора действует в 74 государственных органах, а в середине текущего года охватит еще 26 ведомств.
В соответствии с данными Правилами занятие вакантных должностей в этих государственных органах посредством общего конкурса осуществляется в пилотном режиме (онлайн) на портале eqyzmet.gov.kz.
«Такой формат конкурсной процедуры позволяет претендентам участвовать в конкурсе на всех этапах из любого уголка мира. Система “Е-қызмет” интегрирована со всеми основными информационными системами. Это освобождает кандидатов на государственную службу от сбора документов. Получение информации о претенденте из иных информационных систем, проверка его подсудности или причастности к иным правонарушениям, рассмотрение на соответствие квалификационным требованиям — все это система автоматически осуществляет сама» Думан Абилев.
Как отметил спикер, в 2024 году в Акмолинской области в пилотном режиме было объявлено 1683 конкурса, в результате которых на должности принято 539 человек.
Жазира Сейтмаганбетова, официальный представитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области.