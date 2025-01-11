В Актобе медсестра с туберкулезом работала в детской больнице

«Администрация ГКП “Многопрофильная областная детская больница” на ПХВ подтверждает факт регистрации туберкулеза у сотрудника стационара. В момент оформления на работу в декабре 2023 года сотрудник проходил медицинский осмотр, санитарная книжка имеется с допуском на работу», — говорится в сообщении.