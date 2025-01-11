Дед Мороз со Снегурочкой на рождественский праздник у Дома милосердия прилетели на вертолете

Праздник «Духовность семьи — благосостояние граждан» уже около 30 лет радует жителей и гостей Первомайского района у Дома милосердия. Это событие стало настоящей традицией, собирая людей со всей столицы. В последние годы особую изюминку празднику добавляет прибытие Деда Мороза и Снегурочки на необычном транспорте — вертолете.
После захватывающего полета над городом, который дарит волшебные ощущения как детям, так и взрослым, вертолет приземляется и из него выходят Дед Мороз и Снегурочка, поздравляя всех с праздниками и желая счастья. Стартует гулянье с яркой игровой программы, подготовленной для детей. А на территории Дома милосердия организовано множество увлекательных локаций: выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и красочные фотозоны.
Особый интерес у ребят вызвали профориентационные площадки от МЧС, ДОСААФ и других организаций. Очередь выстраивалась к солдатской каше и к машине МЧС, где можно было посидеть, примерить шлем и многое другое. Виктория, мама пятилетнего Саши и семилетней Кати, с удовольствием рассказала: «Нам здесь очень нравится — весело и празднично! Можно танцевать и пробовать что-то новое. Мы живем недалеко, так почему бы не прийти? В такое святочное время хочется развлекаться и дышать свежим воздухом».
Маленькие гости активно участвовали в игровой программе, совмещенной с праздничным концертом, где выступали известные хоровые и танцевальные коллективы, а также музыкальные детские ансамбли.
Вместе с аниматорами дети танцевали, пели и водили хороводы. Заинтересовал праздник и подростков. Тринадцатилетняя Ульяна Монич пришла к Дому милосердия вместе со своими школьными подругами, чтобы провести время вместе.
«Мы послушали выступления детей, нам очень понравилось. Впечатлил и Дед Мороз, прилетевший на вертолете. Посмотрели выставку и сейчас хотим сфотографироваться в фотозонах», — поделилась впечатлениями и планами она.
Взрослые тоже не остались в стороне: пока их дети веселились на площадке и танцевали с аниматорами, они могли попробовать вкусную выпечку и согреться глинтвейном или чаем. Традиционно организуют праздник «Духовность семьи — благосостояние граждан» администрация Первомайского района столицы и приход в честь Всех Святых г. Минска Минской епархии Белорусской православной церкви. Клирик прихода храма в честь Всех Святых г. Минска иерей Николай Повный рассказал, что праздник — это подарок детям и взрослым к прошедшим Рождеству и Новому году, а также к ожидаемому Старому Новому году.
«Все эти праздники — в первую очередь семейные. Они наполнены теплом, уютом, радостью и любовью, и все они пропитаны чудом. Это отображение реальности того, что мы живем в христианской цивилизации. Рождество Христово — это чудо, в которое мы верим, и мы делимся этим чудом с нашими детьми, потому что все самое лучшее мы стараемся дарить им», — отметил он.
Николай Повный также добавил, что такие праздники прививают детям правильные традиции и христианские ценности.
«Они проходят в атмосфере любви, радости, взаимоуважения и взаимопонимания. В связи с этим мы желаем всем, кто посещает наш праздник, радости и осознания чуда, которое присутствует в нашей жизни. Христос рождается не просто на страницах Евангелия, он рождается в сердце каждого человека. Мы через этот праздник стараемся привить это ощущение каждому посетителю», — добавил он.
Значение праздника у Дома милосердия отметил и глава администрации Первомайского района Вадим Передня.
«Вот уже более 20 лет мы завершаем череду новогодних и рождественских мероприятий светлым, теплым и настоящим праздником. Очень приятно каждый год на этом мероприятии видеть счастливых детей. Уверен, что этот год будет удачным и успешным, но, естественно, это зависит от нас и нашего труда», — сказал он.
Заключительным аккордом стал праздничный костер, который также стал традицией праздника «Духовность семьи — благосостояние граждан». Те, кто замерз, могли погреться у костра, наслаждаясь выступлениями артистов, или поводить хороводы с остальными.