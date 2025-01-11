Дед Мороз со Снегурочкой на рождественский праздник у Дома милосердия прилетели на вертолете

Особый интерес у ребят вызвали профориентационные площадки от МЧС, ДОСААФ и других организаций. Очередь выстраивалась к солдатской каше и к машине МЧС, где можно было посидеть, примерить шлем и многое другое. Виктория, мама пятилетнего Саши и семилетней Кати, с удовольствием рассказала: «Нам здесь очень нравится — весело и празднично! Можно танцевать и пробовать что-то новое. Мы живем недалеко, так почему бы не прийти? В такое святочное время хочется развлекаться и дышать свежим воздухом».