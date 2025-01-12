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Магазин «Книжный Нижний» полностью снесли на площади Минина 10 января

Сейчас на участке не осталось и следа от магазина.

В Нижнем Новгороде 10 января полностью снесли магазин «Книжный Нижний». Накануне на участке завершилась работа строительной техники. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на участке.

Напомним, по решению Арбитражного суда владелец магазина должен был освободить участок на площади Минина до 26 октября 2024 года. Демонтаж павильона, в котором располагался магазин, начался еще осенью.

Вместо этого собственник «Книжного Нижнего» на улице Минина получит участок за снос магазина. Участок площадью 4 598 квадратных метров уже выделен на улице Красносельской. Там будет располагаться туристический комплекс, строительство которого займет пять лет. Для этого будет выделено 3 миллиарда рублей.

строительство