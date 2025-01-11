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Инцидент с загрязнением реки в Ростове проверит транспортная прокуратура

После загрязнения реки Дон в Ростове начали проверку.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент с загрязнением реки Дон в Ростове-на-Дону взяла на контроль Южная транспортная прокуратура. Об этом говорится на сайте ведомства.

Известно, что в ситуации разбираются не только представители Волго-Донской транспортной прокуратуры, но и специалисты Росприроднадзора, а также сотрудники полиции.

— Выясняются обстоятельства и ход ликвидации последствий случившегося. После проверки можно будет ставить вопрос о необходимости мер реагирования, — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Напомним, загрязнение в акватории главной водной артерии региона появилось сегодня, 11 января. Ранее глава городской администрации Алексей Логвиненко уточнил, что в воду попал растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов.