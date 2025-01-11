Инцидент с загрязнением реки в Ростове проверит транспортная прокуратура

Инцидент с загрязнением реки Дон в Ростове-на-Дону взяла на контроль Южная транспортная прокуратура. Об этом говорится на сайте ведомства.
Известно, что в ситуации разбираются не только представители Волго-Донской транспортной прокуратуры, но и специалисты Росприроднадзора, а также сотрудники полиции.
— Выясняются обстоятельства и ход ликвидации последствий случившегося. После проверки можно будет ставить вопрос о необходимости мер реагирования, — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
Напомним, загрязнение в акватории главной водной артерии региона появилось сегодня, 11 января. Ранее глава городской администрации Алексей Логвиненко уточнил, что в воду попал растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов.