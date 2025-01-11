О правилах безопасного движения при осадках и перепадах температуры напомнили правоохранители

В сложившихся погодных условиях от всех участников дорожного движения требуется повышенное внимание и осторожность. Как обратили внимание правоохранители, в ночные и утренние часы, когда температура опускается ниже нуля, а автомобильный трафик невелик, возрастает вероятность гололедицы.
В несколько раз увеличивается тормозной путь и опасность блокировки колес, неуправляемого заноса и потери управления. Все движения рулем и педалями должны быть плавными, дали рекомендации стражи дорог. В МВД напомнили, что один из самых опасных маневров на дороге — обгон. Он даже в хорошую погоду требует предельной концентрации и точного расчета. Перед его началом нужно обязательно убедиться в безопасности, а на скользкой дороге лучше вовсе отказаться от обгонов, отметили правоохранители.
Предельно внимательными водителям следует быть при проезде пешеходных переходов и соблюдать требования сигналов светофора. Если перед переходом в других полосах движения остановились транспортные средства, следует заблаговременно снизить скорость и быть готовыми к появлению пешеходов из-за стоящего транспорта. Осторожными в непогоду важно быть и пешим участникам дорожного движения. Ожидать разрешающего сигнала светофора или общественного транспорта следует подальше от края проезжей части. Даже на регулируемых пешеходных переходах не нужно начинать переход, пока все автомобили не остановятся.
«При переходе дороги с ребенком крепко держите его за руку. В темное время суток все пешеходы обязаны обозначать себя световозвращающими элементами», — подчеркнули в МВД.
В ведомстве добавили, что наряды ДПС ориентированы на оказание необходимой помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге.