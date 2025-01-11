О правилах безопасного движения при осадках и перепадах температуры напомнили правоохранители

В несколько раз увеличивается тормозной путь и опасность блокировки колес, неуправляемого заноса и потери управления. Все движения рулем и педалями должны быть плавными, дали рекомендации стражи дорог. В МВД напомнили, что один из самых опасных маневров на дороге — обгон. Он даже в хорошую погоду требует предельной концентрации и точного расчета. Перед его началом нужно обязательно убедиться в безопасности, а на скользкой дороге лучше вовсе отказаться от обгонов, отметили правоохранители.