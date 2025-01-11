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Жители Башкирии в большинстве случаев тонут на диких пляжах

В Башкирии предоставили анализ случаев на воде.

Источник: Комсомольская правда

За 20 лет в Башкирии сократилось количество утонувших, сообщили в правительстве республики. По предоставленным данным, в 2003 году зафиксировано 474 случая гибели на воде. В 2023 году показатель снизился до 117.

Аналитики отмечают, что в период с 2020 по 2023 год число утонувших немного возросло, связав это с ковидными ограничениями.

Анализ также показал, что большинство инцидентов происходит на диких пляжах. Общий показатель смертности составляет 1,42 на 100 тысяч человек: один из самых низких по Приволжскому федеральному округу после Татарстана, Пермского края и Пензенской области.

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