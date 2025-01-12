«Разбирают под ноль»: большой снос в центре Владивостока — видео

Во Владивостоке начали разбирать ледяную горку на центральной площади, на которой получили травмы дети. С горки уже сняли слой льда, и теперь рабочие разбирают конструкцию. Закончить работы планируется к 20 января, пишет Tg-канал «newsvlru» (18+).