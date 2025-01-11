«Во время приема пищи малыш подавился едой». СК проводит проверку по факту смерти двухлетнего ребенка в детском учреждении Осиповичей

Следователи проводят проверку по факту смерти 2-летнего ребенка в Могилевской области, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Несчастный случай произошел в одном из детских учреждений города Осиповичи.
«Во время приема пищи 2-летний малыш подавился едой. Несмотря на экстренные реанимационные действия работников учреждения и прибывших медиков, ребенка спасти не удалось», — рассказали подробности в СК.
Информируют, что следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и администрация учреждения.
Кроме того, назначены судебно-медицинская экспертиза, ряд проверок в подразделения Министерств образования и здравоохранения. Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить причины и условия, способствовавшие трагедии.
Ранее мы писали, что СК Беларуси завел уголовное дело на водителя, насмерть сбившего ребенка в Минске.
Еще рассказали, что 57-летний житель Лунинецкого района опрокинул на себя самодельный трактор.
Кроме того, суд вынес приговор мужчине, устроившем трагедию на Чигиринском водохранилище.
Прочитайте и о том, что пенсионер умер в Минске от загоревшейся из-за сигареты одежды.