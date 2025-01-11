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«Во время приема пищи малыш подавился едой». СК проводит проверку по факту смерти двухлетнего ребенка в детском учреждении Осиповичей

СК проводит проверку из-за смерти двухлетнего ребенка в детучреждении Осиповичей.
Источник: Комсомольская правда

Следователи проводят проверку по факту смерти 2-летнего ребенка в Могилевской области, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Несчастный случай произошел в одном из детских учреждений города Осиповичи.

«Во время приема пищи 2-летний малыш подавился едой. Несмотря на экстренные реанимационные действия работников учреждения и прибывших медиков, ребенка спасти не удалось», — рассказали подробности в СК.

Информируют, что следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и администрация учреждения.

Кроме того, назначены судебно-медицинская экспертиза, ряд проверок в подразделения Министерств образования и здравоохранения. Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить причины и условия, способствовавшие трагедии.

Ранее мы писали, что СК Беларуси завел уголовное дело на водителя, насмерть сбившего ребенка в Минске.

Еще рассказали, что 57-летний житель Лунинецкого района опрокинул на себя самодельный трактор.

Кроме того, суд вынес приговор мужчине, устроившем трагедию на Чигиринском водохранилище.

Прочитайте и о том, что пенсионер умер в Минске от загоревшейся из-за сигареты одежды.