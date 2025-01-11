Aif.ru: Агутин и Варум могут потерять квартиру в Лос-Анджелесе из-за пожаров

Имущество в Калифорнии оказалось под угрозой из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров: они начались в западной части города 7 января. Огонь уничтожил сотни зданий, покинуть свои дома были вынуждены более 180 000 человек. В их числе, например, российский певец Алексей Воробьев: до его дома огонь добрался 9 января, музыканту пришлось эвакуироваться в отель. Впоследствии он смог вернуться — пожар в той части города потушили, недвижимость певца не пострадала. Однако не всем повезло так, как Воробьеву, — некоторые знаменитости лишились домов.