Врио главы Ростовской побывал на месте падения БПЛА в Куйбышевском районе

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь побывал на месте падения БПЛА в Куйбышевском районе Дона. Об этом глава региона сообщил сегодня, 11 января, в своем телеграм-канале.
— Жизненно важные коммуникации не пострадали. Восстановить дома можно, и сделать это нужно в кратчайшие сроки. Главная проблема — сильно поврежденная крыша, которая может обрушиться. Поручил оперативно вывезти имущество жильцов, и провести оценку необходимых работ, — написал Юрий Слюсарь.
Врио главы региона добавил, что всем пострадавшим — и в Куйбышевском районе, и в Мясниковском — обеспечат выплаты.
Напомним, в Мясниковском районе огнем был поврежден частный дом. Кроме того, один из жильцов с травмами попал в ростовскую БСМП, сейчас ему оказывают помощь. В Куйбышевском районе после падения дронов, предварительно, пострадали семь жилых домов, школа и ДК.
— Отдельно поручил министрам образования и культуры в кратчайшие сроки оценить затраты на восстановление пострадавших школы и Дома культуры. Средства на ремонт выделим из резервного фонда. В понедельник дети должны выйти на учебу, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Напомним, массированную воздушную атаку в Ростовской области отразили рано утром 10 января. Военные уничтожили и подавили 16 БПЛА.