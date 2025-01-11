Умер народный артист Удмуртии Валерий Демин

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Народный артист Удмуртской Республики и заслуженный артист РФ Валерий Демин умер на 83 году жизни. Об этом сообщает министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице во «ВКонтакте».
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 января ушел из жизни Валерий Иванович Демин — выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского. Для всех нас он останется примером преданности своему делу и искренней любви к искусству. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Валерия Ивановича. Его светлый образ навсегда останется в наших сердцах», — сказал Соловьев.
Валерий Демин родился в Оренбургской области, был выпускником курса музкомедии Ленинградского училища при консерватории, а с 1968 года был зачислен в штат Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского, тогда еще Государственного музыкального театра УАССР. В 1970—1980-е годы Демин исполнял все главные роли в классических опереттах и музыкальных комедиях: «Веселая вдова», «Королева чардаша», «Баядера», «Летучая мышь», «Цыганский барон». В 1990-х годах, когда театр получил статус театра оперы и балета, артист раскрылся и в классическом оперном репертуаре в ролях Альфреда в «Травиате», Водемона в «Иоланте», Германа в «Пиковой даме», а также Князя в «Русалке».
Гражданская панихида по Валерию Демину пройдет 14 января в 10:00 (09:00 мск) в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики.