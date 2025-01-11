Умер народный артист Удмуртии Валерий Демин

Валерий Демин родился в Оренбургской области, был выпускником курса музкомедии Ленинградского училища при консерватории, а с 1968 года был зачислен в штат Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского, тогда еще Государственного музыкального театра УАССР. В 1970—1980-е годы Демин исполнял все главные роли в классических опереттах и музыкальных комедиях: «Веселая вдова», «Королева чардаша», «Баядера», «Летучая мышь», «Цыганский барон». В 1990-х годах, когда театр получил статус театра оперы и балета, артист раскрылся и в классическом оперном репертуаре в ролях Альфреда в «Травиате», Водемона в «Иоланте», Германа в «Пиковой даме», а также Князя в «Русалке».