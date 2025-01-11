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В Башкирии пообещали умеренный ветер и небольшие снегопады

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на 12,13 и 14 января.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на 12,13 и 14 января. В ближайшие три дня ожидают умеренный ветер и понижение температуры до −18 градусов.

В воскресенье, 12 января, пообещали южный ветер. Температура воздуха днем составит −2,-7°.

В понедельник, 13 января, спрогнозировали слабый ветер. Днем температура воздуха будет −3,-8°, а ночью опустится до −13,-18°.

Во вторник, 14 января, ожидают умеренный ветер. Ночью температура будет около −5,-10°, при прояснениях −13,-18°, днем −3,-8°.

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