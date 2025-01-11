Пограничники поймали нарушителей с аэростатами и баллонами газа у границы Литвы

На границе с Литвой задержана группа нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Ночью 10 января лидские пограничники задержали пятерых граждан Беларуси, которые передвигались на трех автомобилях в районе населенного пункта Погородно Вороновского района Гродненской области.
Пограничники в результате осмотра машин нашли более 100 газовых баллонов, 9 аэростатических шаров, 28 GPS-трекеров, а также более 30 сим-карт литовского оператора сотовой связи.
Эти автомобили, а также обнаруженные предметы, изъяли и доставили в Лидский пограничный отряд. Проводится разбирательство.
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