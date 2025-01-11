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Зимний зерновой клещ угрожает урожаю Ростовской области из-за аномального тепла

В Ростовской области начал распространяться зимний зерновой клещ, в регионе бьют тревогу.

Источник: Комсомольская правда

В Сальском и Песчанокопском районах Ростовской области нашли очаги с зимним зерновым клещом. Этот вредитель опасен для озимых, рассказали в донском управлении Россельхозцентра.

— Питанию клеща в декабре и начале января способствовала теплая и влажная погода с температурой до +15 градусов, — отметили в надзорном ведомстве.

Специалисты уточнили, что клещ может повреждать пшеницу, рожь, ячмень, кормовые травы уже при температуре от +4 градусов. Его появление можно заметить по характеру повреждения растений. Обычно верхний край листа выглядит так, словно поврежден морозом.

Сейчас, при температуре от +8 до +15 градусов, зерновой клещ активно откладывает яйца. Новое поколение вредителя ожидается уже в марте и апреле. В связи с этим аграриев просят обратить внимание на состояние полей.