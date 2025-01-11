Что можно и нельзя делать в Васильев вечер 13 января, который называют Щедрец

Православная церковь 13 января вспоминает святого Василия Великого, которого называют создателем иконостаса. В народе принято праздновать Васильев вечер, или Васильеву коляду. Кроме того, есть еще одно название — Щедрец.
Что нельзя делать 13 января.
Запрещено давать в долг. Предки верили, что на протяжении всего года можно ходить в должниках. День не подходит для того, чтобы пересчитывать мелкие деньги. Считается, что весь год пройдет в слезах. Нельзя 13 января ругаться, провоцировать конфликты.
Что можно делать 13 января.
По традиции, в указанную дату было принято готовить блюда из свинины. Это связано с тем, что семья будет жить в богатстве. Кроме того, 13 января подходит для покупки новой вещи.
Согласно приметам, мутная Луна и оттепель предвещают дождливое лето. Также о дождливом лете говорит теплая погода, установившаяся 13 января.
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