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Что можно и нельзя делать в Васильев вечер 13 января, который называют Щедрец

Узнали запреты и приметы на Васильев вечер, который празднуют 13 января.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 13 января вспоминает святого Василия Великого, которого называют создателем иконостаса. В народе принято праздновать Васильев вечер, или Васильеву коляду. Кроме того, есть еще одно название — Щедрец.

Что нельзя делать 13 января.

Запрещено давать в долг. Предки верили, что на протяжении всего года можно ходить в должниках. День не подходит для того, чтобы пересчитывать мелкие деньги. Считается, что весь год пройдет в слезах. Нельзя 13 января ругаться, провоцировать конфликты.

Что можно делать 13 января.

По традиции, в указанную дату было принято готовить блюда из свинины. Это связано с тем, что семья будет жить в богатстве. Кроме того, 13 января подходит для покупки новой вещи.

Согласно приметам, мутная Луна и оттепель предвещают дождливое лето. Также о дождливом лете говорит теплая погода, установившаяся 13 января.

Тем временем следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года: «Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее».

Кстати, Мисс Беларусь и экс-депутат Мария Василевич вышла замуж за бывшего футболиста: «Наш самый сладкий день».

А еще Василевич впервые рассказала о своем муже после свадьбы: «Это самый достойный человек, которого я когда-либо встречала!».