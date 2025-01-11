Что можно и нельзя делать в Васильев вечер 13 января, который называют Щедрец

Запрещено давать в долг. Предки верили, что на протяжении всего года можно ходить в должниках. День не подходит для того, чтобы пересчитывать мелкие деньги. Считается, что весь год пройдет в слезах. Нельзя 13 января ругаться, провоцировать конфликты.