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На Украине хотят отменить обязательное изучение физики, биологии и химии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинское минобразования планирует сделать необязательным изучение физики, биологии и химии в старших классах, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные министерства образования Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах… Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география. Останутся обязательными украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и “Защита Украины”. Эти изменения будут внедрены с 2027 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным издания, украинское минобразования намерено ввести систему профильного образования, в рамках которой ученики смогут выбрать один из трех профилей обучения: языковой, общественно-гуманитарный и «физмат».

образование