На Украине хотят отменить обязательное изучение физики, биологии и химии

«Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах… Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география. Останутся обязательными украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и “Защита Украины”. Эти изменения будут внедрены с 2027 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.