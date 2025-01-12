Глава Самары Иван Носков посетил базу одного из автобусных перевозчиков

По словам Ивана Носкова, новые автобусы отвечают всем требованиям, которые предъявляют к современному общественному транспорту. Они низкопольные, оснащены климат-контролем и оборудованы всем необходимым для проезда людей с ОВЗ, родителей с колясками и пассажиров с собаками.