Глава Самары Иван Носков посетил базу одного из автобусных перевозчиков

В субботу, 11 января 2025 года, глава Самары Иван Носков и министр транспорта региона Сергей Карпов посетили базу одного из автобусных перевозчиков. Они пообщались с сотрудниками и посмотрели, как работает предприятие.
«В прошлом году перевозчик закупил новые автобусы большой вместимости. С 1 января они вышли на улицы Самары. Также в городе появился новый перевозчик. Его 59 автобусов работают сейчас на маршрутах №№ 13, 39, 59, 86, 87 и 91», — написал мэр в своем телеграм-канале.
По словам Ивана Носкова, новые автобусы отвечают всем требованиям, которые предъявляют к современному общественному транспорту. Они низкопольные, оснащены климат-контролем и оборудованы всем необходимым для проезда людей с ОВЗ, родителей с колясками и пассажиров с собаками.
«Поговорил с водителем и кондуктором, которые работают на новом транспорте, — отзывы от них положительные. Коллективы предприятий профессиональные, работают безаварийно, графики соблюдают».
Напомним, с 1 января перевозчики в Самаре работают по новым стандартам. Пока они действуют на 22 маршрутах. Среди обязательных требований: новая техника, строгое соблюдение графика движения, профессиональные водители, повышенный комфорт для пассажиров.