Вещи борца Ивана Поддубного выставили на продажу за 3,2 млн рублей в Ростове

В Ростове-на-Дону выставили на продажу личные вещи известного борца Ивана Поддубного. Коллекцию оценили в 3,2 млн рублей. Предложение опубликовано на портале с бесплатными объявлениями.
Продавец прямо заявил, что не отвечает на сторонние вопросы и настроен только на продажу. Всем заинтересованным за указанную сумму предлагается пять лотов:
— два личных письма Ивана Поддубного жене и сыну;
— серебряная стопка — подарок от спортивного общества «Спартак» (1935 — 1945 годы);
— личная штанга Ивана Максимовича для разминки (из литого чугуна);
— графин с шестью стопками на металлической подставке, инкрустированной, предположительно, драгоценными металлами. Подарок грузинского князя, борца Косты Майсурадзе;
— лицензия, выданная Ивану Поддубному в Нью-Йорке в 1920-х годах.
Список раритетных экземпляров был опубликован еще 19 декабря. За это время объявление набрало больше 46 тысяч просмотров, в том числе 166 просмотров в течение 11 января. При этом неизвестно, являются ли вещи подлинными.
Напомним, Иван Поддубный родился в 1871 году в Полтавской губернии Российской империи. В 1905 году в Париже он стал чемпионом мира по французской борьбе (так до 1940-х годов называлась классическая, греко-римская борьба). В 1906—1909 годах он защищал это звание и тогда же получил репутацию самого сильного борца России.
Иван Поддубный — артист цирка, борец, заслуженный артист РСФСР (1939 года), заслуженный мастер спорта РСФСР (1945 года). Также в 1939 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.