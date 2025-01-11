Вещи борца Ивана Поддубного выставили на продажу за 3,2 млн рублей в Ростове

Напомним, Иван Поддубный родился в 1871 году в Полтавской губернии Российской империи. В 1905 году в Париже он стал чемпионом мира по французской борьбе (так до 1940-х годов называлась классическая, греко-римская борьба). В 1906—1909 годах он защищал это звание и тогда же получил репутацию самого сильного борца России.