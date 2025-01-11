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Врио главы Ростовской области пообещал пострадавшим от БПЛА ремонт и выплаты

Назначить выплаты пострадавшим от БПЛА пообещал врио губернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь пообещал помочь с ремонтом домов, пострадавших при атаке БПЛА 10 января. Также людям должны назначить выплаты. Об этом говорится в телеграм-канале главы региона.

— В Куйбышевском районе жизненно важные коммуникации не пострадали. Восстановить дома можно, и сделать это нужно в кратчайшие сроки, чтобы люди могли вернуться в собственное жилье, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Теперь специалисты осмотрят поврежденные постройки, чтобы оценить необходимые работы.

Также, по словам Юрия Слюсаря, выплаты должны обеспечить жителям Куйбышевского и Мясниковского районов, где зафиксировали повреждения после падения беспилотников.

Напомним, в Мясниковском районе огнем был поврежден частный дом. Один из жильцов с травмами попал в ростовскую БСМП, сейчас ему оказывают помощь. В Куйбышевском районе после падения дронов, предварительно, пострадали семь жилых домов, школа и ДК.