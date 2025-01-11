Врио главы Ростовской области пообещал пострадавшим от БПЛА ремонт и выплаты

Напомним, в Мясниковском районе огнем был поврежден частный дом. Один из жильцов с травмами попал в ростовскую БСМП, сейчас ему оказывают помощь. В Куйбышевском районе после падения дронов, предварительно, пострадали семь жилых домов, школа и ДК.