После атаки БПЛА пострадал житель Мясниковского района Ростовской области

Напомним, массированную воздушную атаку в Ростовской области отразили рано утром 10 января. Военные уничтожили и подавили 16 БПЛА, некоторые из этих дронов нанесли ущерб постройкам. В Мясниковском районе огнем был поврежден частный дом, а в Куйбышевском районе, предварительно, пострадали семь жилых домов, школа и ДК.