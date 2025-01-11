Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки БПЛА пострадал житель Мясниковского района Ростовской области

Стало известно об одном пострадавшем после атаки дронов в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после атаки дронов, произошедшей 10 января, пострадал житель Мясниковского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— В Мясниковском районе огнем повреждено частное домовладение. Один из жильцов получил травмы и госпитализирован в БСМП, ему оказывают помощь, — проинформировал Юрий Слюсарь.

Добавим, пострадавшим после атаки БПЛА планируют назначить выплаты. Также людям должны помочь с ремонтом поврежденного жилья.

Напомним, массированную воздушную атаку в Ростовской области отразили рано утром 10 января. Военные уничтожили и подавили 16 БПЛА, некоторые из этих дронов нанесли ущерб постройкам. В Мясниковском районе огнем был поврежден частный дом, а в Куйбышевском районе, предварительно, пострадали семь жилых домов, школа и ДК.