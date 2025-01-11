Врач Мирошников назвал болезнь, которая начинает обостряться после новогодних праздников

После праздников у некоторых людей может обостриться желчнокаменная болезнь. Причем в отдельных случаях острые формы недуга становятся более сложными из-за отеков и воспаления вокруг желчного пузыря, рассказал NEWS.ru заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Денис Мирошников.
В том числе, по словам эксперта, повышаются риски интра- и послеоперационных осложнений: кровотечений, желчеистечений и перитонита.
Вместе с этим восстановление после экстренных операций проходит дольше. Пациенты жалуются на боли, иногда требуется терапия с применением антибиотиков.
— Гораздо лучше и для хирурга, и для самого больного провести лечение желчнокаменной болезни в плановом порядке, чтобы учесть и свести к минимуму все риски. Так что не следует злоупотреблять нездоровой пищей и доводить себя до обострений, — резюмировал Денис Мирошников.