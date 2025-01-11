Врач Мирошников назвал болезнь, которая начинает обостряться после новогодних праздников

— Гораздо лучше и для хирурга, и для самого больного провести лечение желчнокаменной болезни в плановом порядке, чтобы учесть и свести к минимуму все риски. Так что не следует злоупотреблять нездоровой пищей и доводить себя до обострений, — резюмировал Денис Мирошников.