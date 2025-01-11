БелТА сравнила площадь пожара в Пасифик Палисейдс с площадью Партизанского района Минска, Лиды Полоцка или Мозыря

Более 10 лесных пожаров бушуют который день в американском штате Калифорния (здесь ответы на шесть главных вопросов о стихии). В частности, огонь затронул престижный района Лос Анджелеса Пасифик Палисейдс. Там жили многие селебрити с мировыми именами.