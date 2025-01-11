БелТА сравнила площадь пожара в Пасифик Палисейдс с площадью Партизанского района Минска, Лиды Полоцка или Мозыря

Более 10 лесных пожаров бушуют который день в американском штате Калифорния (здесь ответы на шесть главных вопросов о стихии). В частности, огонь затронул престижный района Лос Анджелеса Пасифик Палисейдс. Там жили многие селебрити с мировыми именами.
БелТА пишет, что площадь пожара в Пасифик Палисейдс (60 квадратных километров) сопоставима с площадью Партизанского района Минска (64,6 квадратных километров), Лиды Полоцка или Мозыря. При этом агентство замечает, что по данным Белстата за 2023 год произошло 710 лесных пожаров на общей площади 3,1 квадратного километра.
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