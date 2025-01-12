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В трех районах Петербурга перекроют дороги с 12 января

В Петербурге перекроют или ограничат проезд в Московском, Невском и Приморском районах. Об ограничениях дорожного движения предупредили в ГАТИ.

В Московском районе с 12 января по 12 февраля автомобилисты не проедут по Черниговской улице до Московского проспекта. Перекрытие дороги связано с работами по реконструкции канализационной сети. Миновать недоступный участок горожане смогут по Ново-Рыбинской улице, Московскому или Лиговскому проспектам.

Также с 13 по 25 января закрывается движение по улице Ольминского в Невском районе. Участок дороги от Ткацкого переулка до улицы Бабушкина будет перекрыт из-за реконструкции газопровода. Объехать можно будет по проспекту Обуховской стороны и по проспекту Елизарова.

В Приморском районе ограничат движение по Лесной улице на пересечении с улицей Электропередач в поселке Лисий Нос с 13 по 22 января.

Для водителей установят информационные щиты у перекрытых участков со схемами объезда. Петербуржцев призывают планировать свои маршруты с учетом ограничений на дорогах.