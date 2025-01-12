В трех районах Петербурга перекроют дороги с 12 января

В Московском районе с 12 января по 12 февраля автомобилисты не проедут по Черниговской улице до Московского проспекта. Перекрытие дороги связано с работами по реконструкции канализационной сети. Миновать недоступный участок горожане смогут по Ново-Рыбинской улице, Московскому или Лиговскому проспектам.
Также с 13 по 25 января закрывается движение по улице Ольминского в Невском районе. Участок дороги от Ткацкого переулка до улицы Бабушкина будет перекрыт из-за реконструкции газопровода. Объехать можно будет по проспекту Обуховской стороны и по проспекту Елизарова.
В Приморском районе ограничат движение по Лесной улице на пересечении с улицей Электропередач в поселке Лисий Нос с 13 по 22 января.
Для водителей установят информационные щиты у перекрытых участков со схемами объезда. Петербуржцев призывают планировать свои маршруты с учетом ограничений на дорогах.