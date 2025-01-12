В трех районах Петербурга перекроют дороги с 12 января

Также с 13 по 25 января закрывается движение по улице Ольминского в Невском районе. Участок дороги от Ткацкого переулка до улицы Бабушкина будет перекрыт из-за реконструкции газопровода. Объехать можно будет по проспекту Обуховской стороны и по проспекту Елизарова.