Умер первый командир Нижегородского танкового полка Вахраков

«Встречался с Григорием лично, — написал губернатор в своем телеграм-канале. — Сильный, смелый, настоящий командир, который формировал и возглавлял легендарный 10-й Нижегородский танковый полк (в его составе и нижегородский именной батальон имени Минина)».