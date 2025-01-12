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Умер первый командир Нижегородского танкового полка Вахраков

Соболезнования родным и близким полковника выразил губернатор Глеб Никитин.

Первый командир 10-го Нижегородского танкового полка, полковник Григорий Вахраков (позывной «Алтай») умер 10 января. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Встречался с Григорием лично, — написал губернатор в своем телеграм-канале. — Сильный, смелый, настоящий командир, который формировал и возглавлял легендарный 10-й Нижегородский танковый полк (в его составе и нижегородский именной батальон имени Минина)».

«Алтай» — пример мужества, добавил глава региона.