В Волгограде открыли движение по улице Советской после ремонтных работ

По данным объединенного канала ресурсоснабжающих компаний, 11 января специалисты заасфальтировали и открыли для проезда транспорта проезжую часть по улице Советской. Всего на ремонтные мероприятия ушло три дня.
Напомним, из-за коммунальной аварии, случившейся вечером 8 января, жильцы дома № 25 по улице Советской остались без тепла. Работы по замене трубопровода велись всю ночь и целый день 9 января. На проблемном участке рабочие заменили 28 метров трубы.
Позже было принято решение обновить участок полностью, чтобы предотвратить новые аварийные ситуации. В итоге специалисты ресурсоснабжающей компании заменили 48 метров трубопровода.
В течение следующей недели будет произведена переврезка нового участка тепловой сети. Водители могут не волноваться, на этот раз работы пройдут без ограничения движения по улице Советской.