Рабочая неделя в Приморье начнется с потепления

В первый рабочий день, 13 января, ожидается приход из Китая циклона, который принесет с собой теплую воздушную массу, что приведет к потеплению. Воздух прогреется до −4…-11 °C, в южных и восточных районах −3…+2 °C.
Во вторник, 14 января, циклон с фронтальными разделами будут смещаться над регионами, вызывая во многих районах снег. Ночь станет теплее еще на 1−6 градусов, а днем столбики термометров поднимутся от +3 °C на юге до −9 °C на севере.
В середине рабочей недели, 15 января, циклон уйдет на восток, но на край будет влиять высотная ложбина, а потому местами осадки сохранятся. При этом вторгнется волна холода, что приведет к падению ночной температуры до −16…-22 °C, на северо-востоке −23…-28 °C, на юго-востоке и побережье −10…-15 °C. Днем столбики термометров опустят на 3−8 градусов по сравнению со вторником.
В приморской столице понедельник обещает быть солнечным с температурой до −3…-6 °C. Вторник будет облачным и ветреным, но без осадков. При этом начнет холодать. Минимальная температура упадет до −11…-14 °C, а днем будет около −10 °C.