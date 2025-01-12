Рабочая неделя в Приморье начнется с потепления

В середине рабочей недели, 15 января, циклон уйдет на восток, но на край будет влиять высотная ложбина, а потому местами осадки сохранятся. При этом вторгнется волна холода, что приведет к падению ночной температуры до −16…-22 °C, на северо-востоке −23…-28 °C, на юго-востоке и побережье −10…-15 °C. Днем столбики термометров опустят на 3−8 градусов по сравнению со вторником.