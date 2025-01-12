Что можно и нельзя делать в Анисьин день 12 января, который называют Желудочница

Православная церковь 12 января вспоминает святую Анисью. В народе принято отмечать Анисьин день. Однако есть у праздника еще одно название — Желудочница. Оно возникло по причине того, что в указанную дату готовили свиные желудки.
Что нельзя делать 12 января.
Запрещено давать деньги в долг. Это связано с тем, что их не вернут. Кроме того, не следует солить еду, так как это может обернуться несчастьем. Не рекомендуется поднимать с земли потерянные вещи.
Что можно делать 12 января.
По традиции, 12 января принято ходить в церковь, молиться святой и просить у нее избавления от болезней желудка. День подходит для того, чтобы сходить на охоту на кабана. А еще 12 января всегда готовили свиные желудки.
Согласно приметам, снег предсказывает пасмурное лето. В том случае, если на небе не видно звезд, то ждали резкого изменения погоды.
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