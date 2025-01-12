Атака клона: сериал «Больница Питт» уходит от канонов медицинской драмы

Сериал «Больница Питт» вышел в Сети — зрителям пока доступны два первых эпизода. Каждый эпизод охватывает один час из адской рабочей смены доктора Майкла «Робби» Робинавича в отделении неотложной помощи вымышленной травматологической больницы в Питтсбурге. Новый проект — амбициозное воссоединение создателей культовой «Скорой помощи» продюсеров Джона Уэллса, Р. Скотта Геммила, Майкла Хиссрича и исполнителя главной роли Ноа Уайли. Выходу «Больницы Питт» предшествовал скандал: вдова создателя «Скорой помощи» Майкла Крайтона подала в суд на Warner Bros. Television из-за несанкционированного создания сиквела, чем она посчитала новый проект. «Известия» посмотрели первые эпизоды «Больницы Питт» и констатируют: это не сиквел и даже не ремейк одного из популярных сериалов конца 90-х, но до успеха «Скорой помощи» проект вряд ли дотянется.
Новый проект от авторов «Скорой помощи».
Вряд ли кто-то любит ходить в больницы, однако люди обожают смотреть медицинские драмы. Здесь достаточно вспомнить «Доктора Хауса», «Больницу Никербокер», «Хорошего доктора», «Клинику», конечно же, «Анатомию страсти» и проложившую им всем дорогу «Скорую помощь». Создатель последнего — писатель Майкл Крайтон (мы также обязаны ему франшизой «Парк Юрского периода» и сериалом «Мир Дикого Запада»), сценарий одного из самых успешных американских процедуралов он создал на основе собственного опыта работы врачом-стажером в приемном отделении скорой помощи в США.
Медицинская драма о буднях сотрудников окружной больницы Чикаго вышла 30 лет назад и на стыке тысячелетий стала фаворитом миллионов зрителей, в России в том числе. Педиатра Дага Росса сыграл еще только начинающий свою актерскую карьеру Джордж Клуни, а молодого хирурга Джона Картера — Ноа Уайли. Больше 120 номинаций на премию «Эмми», 23 победы и 15 сезонов — «Скорая помощь» транслировалась до 2009 года, медицинское сообщество подтверждало, что безумные будни врачей с бесконечным потоком пациентов максимально приближены к реальности. До 2019-го этот проект считался самой долгоиграющей медицинской драмой, пока статус не перешел к «Анатомии страсти» Шонды Раймс. К слову, концептуальное сочетание медицинского хаоса с беспокойной личной жизнью перегруженных работой врачей в сериале «Скорая помощь» и было позаимствовано «Анатомией страсти».
В начале января 2025 года линейка процедуралов пополнилась сразу двумя новыми проектами — в «Доке» талантливый врач с непростым характером в исполнении Молли Паркер теряет память после автокатастрофы и начинает медицинскую карьеру с нуля уже в качестве интерна, а в «Больнице Питт» зрители следят за тем, что ежедневно происходит в забитой врачами и пациентами шумной неотложке в Питтсбурге. Один эпизод — одна 15-часовая смена доктора Робинавича, который управляет отделением вместе с доктором Коллинз (беременной, скрывающей этот факт, и от того более напряженной в отличие от своего коллеги). Картинка подана с помощью передвижных ручных камер, никакого саундтрека на фоне, много криков, суета и звуки медицинских приборов. Это гиперреалистичная драма в актуальном сеттинге — эпохе постковида, когда вирус проверял на прочность и без того критикуемую систему здравоохранения США. Прослеживается здесь даже позиция создателей сериала относительно вакцин.
«Больница Питт» пытается переосмыслить жанр медицинской драмы.
Врачи — как опытные, так и начинающие. Их слишком много, чтобы сразу запомнить всех, но у каждого традиционно есть своя история. Травмы, ожоги, желчные камни, хламидиоз, анемия, психующие пациенты, путающиеся под ногами интерны, а вокруг всего этого люди, объединенные бедой. Вместе с главными героями мы постоянно оказываемся в эпицентре хаоса, приправленного театральными, но одновременно плоскими диалогами. Ритм сериала держится на формуле «стресс плюс стресс». Местами это стимулирует забыть о существовании кнопки паузы, местами вызывает тошноту, но также и утомляет.
— «Больница Питт» удваивает реализм, который сделал сенсацией «Скорую помощь». Пандемию и актуальные проблемы злоупотребления опиоидами превращают в безумно развивающийся сюжет. Он, в свою очередь, вызывает у зрителей то чувство подавленности, с которым измученные персонажи сериала живут каждый день. Шоу явно использует опыт творческой группы, одновременно корректируя формат ровно настолько, чтобы придать проекту собственную индивидуальность, — отмечает критик журнала Variety Элисон Херман.
Ветеран «Скорой помощи» Ноа Уайли, изрядно повзрослевший и отрастивший бороду, снова примерил медицинский халат. Он же и играет доктора Робинавича, так и не оправившегося после смерти из-за ковида своего наставника. Конечно же, воссоединение продюсеров «Скорой помощи» Джона Уэллса, Р. Скотта Геммила, Майкла Хиссрича, и самого Уайли в этом проекте не могло не разозлить наследников создателя оригинального сериала. Вдова Майкла Крайтона Шерри подала на авторов нового сериала в суд за несанкционированное создание сиквела «Скорой помощи», а самого Уэллса и Warner Bros. Television назвала предателями 30-летней дружбы. Иск Шерри Крайтон акцентирует внимание на положении о замороженных правах — запрещает Warner Bros. Television создавать любые сиквелы, ремейки или спин-оффы, основанные на «Скорой помощи» без прямого согласия Крайтона. Позже студия подала ходатайство об отклонении иска, поскольку новый проект — не сиквел «Скорой помощи», а, как утверждает WBT, «совершенно другой сериал».
Среди ключевых отличий лишь то, что место действия сериала происходит не в Чикаго, а Питтсбурге, а персонаж Уайли теперь не доктор Картер, а доктор Робинавич. Но вскоре становится очевидным, что новый проект — это не копия или ремейк культового предшественника. По структуре и динамике «Больница Питт» больше тяготеет к не менее успешному «24 часа». Правдоподобия здесь больше, чем в «Скорой помощи», но по уровню драматического повествования и прописанности персонажей редко какая сцена заставит сердце зрителя трепетать, как это было в предыдущих проектах. Возможно, таким образом авторы «Больницы Питт» переосмысляют ставшие базовыми каноны медицинской драмы.
— «Больница Питт» полностью лишена предпочтительных для современных медицинских драм долгосрочных арок, что является одновременно как благословением, так и проклятием. Между врачами нет романтических отношений, если не считать одного упоминания о прошлых отношениях доктора Робби с доктором Коллинз. В сериале нет длительных перерывов, чтобы лучшие друзья могли обсудить события в своей личной жизни, как Марк и Даг в «Скорой помощи» или Мередит и Кристина в «Анатомии страсти». За пределами больницы вообще ничего не происходит. Исключение — случаи, когда кто-то из сотрудников выходит, чтобы позвонить или покурить, — отмечает обозреватель IndieWire Бэн Треверс.
Реализм и рутина — два кита, на которых держится этот сериал. «Больница Питт» выглядит так, как абсолютно любая больница. С серыми стенами, медицинскими робами и усталыми лицами тех, кто их носит. И это главное достоинство проекта. Заставить зрителя поверить — задача не из легких. Критики, вероятно, уже поверили. На Rotten Tomatoes у сериала 90% положительных рецензий. Любители процедуральных драм «проглотят» первый сезон проекта, потому что если это и не хит, то как минимум просто неплохой сериал, все серии которого идеальнее было бы выпустить сразу. Для молодого поколения, которое, вероятно, никогда не слышало о «Скорой помощи» и сравнивать им не с чем, «Больница Питт» и вовсе может стать новой современной впечатляющей историей.