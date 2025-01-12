Атака клона: сериал «Больница Питт» уходит от канонов медицинской драмы

Реализм и рутина — два кита, на которых держится этот сериал. «Больница Питт» выглядит так, как абсолютно любая больница. С серыми стенами, медицинскими робами и усталыми лицами тех, кто их носит. И это главное достоинство проекта. Заставить зрителя поверить — задача не из легких. Критики, вероятно, уже поверили. На Rotten Tomatoes у сериала 90% положительных рецензий. Любители процедуральных драм «проглотят» первый сезон проекта, потому что если это и не хит, то как минимум просто неплохой сериал, все серии которого идеальнее было бы выпустить сразу. Для молодого поколения, которое, вероятно, никогда не слышало о «Скорой помощи» и сравнивать им не с чем, «Больница Питт» и вовсе может стать новой современной впечатляющей историей.