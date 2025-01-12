Сосиска с препятствиями: как превратить «Войну и мир» в литературный аттракцион

Непросто приходится и читателю толстовского романа, как поясняет Курицын в главе «Несколько слов о смысле названия “Война и мир”: “…в названии книги обозначены ее “темы”, но, прочитав двадцать пять глав, мы увидели, что это и ее устройство. Устройство отдельных глав, сочетания глав, устройство сцен, большинство разговоров — всё работает в режиме наката-отката, атаки-защиты. Если в какой-то ситуации один герой другого превзошел, что-то у него выиграл, то в следующей ситуации проигравший норовит отыграться. Препятствия постоянно встают на пути героев, читателей и, кажется, самого текста”. Классифицируя роды и виды всевозможных препон, старательно разбросанных Толстым повсюду (“не только под ногами персонажей, но и внутри, в их умах, телах и сердцах”), Курицын находит им философское оправдание: “В книге постоянно всплывает идея, что препятствие, вообще говоря, — необходимое условие осмысленного движения, условие самой жизни. В голове Пьера как будто свернулся главный винт, вертелся всё на том же нарезе, ничего не захватывая: винт крутится беспрепятственно, и это пустое движение. Его друзья-масоны провозглашают целью жизни самосовершенствование, которое достигается только борьбой. Армия Наполеона, не встречая сопротивления, слишком растянулась, что и становится причиной ее погибели”.