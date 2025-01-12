В России назвали причины увлечения людей историями о серийных маньяках

В ходе исследования акцент был сделан на мотивах потребления медиаконтента, а не на его воздействии на зрителей. Выяснилось, что интерес к насилию не связан с желанием стать свидетелем жестокости или совершить насильственные действия. Ученые выделили два основных типа мотивов: когнитивные, которые связаны с желанием понять психологию преступников и их действия, и эмоциональные, позволяющие испытать сильные чувства, что может компенсировать недостаток адреналина в повседневной жизни.