В России назвали причины увлечения людей историями о серийных маньяках

Социологи из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) провели исследование, посвященное популярности контента о серийных маньяках, включая фильмы, сериалы и подкасты. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Crime, Media, Culture: An International Journal (CMC).
Исследователи стремились понять, что именно побуждает российскую молодежь интересоваться криминальными историями, опросив молодых людей в возрасте от 18 до 36 лет из 14 городов страны.
В ходе исследования акцент был сделан на мотивах потребления медиаконтента, а не на его воздействии на зрителей. Выяснилось, что интерес к насилию не связан с желанием стать свидетелем жестокости или совершить насильственные действия. Ученые выделили два основных типа мотивов: когнитивные, которые связаны с желанием понять психологию преступников и их действия, и эмоциональные, позволяющие испытать сильные чувства, что может компенсировать недостаток адреналина в повседневной жизни.
Авторы исследования отметили, что увлечение историями о маньяках не является оправданием насилия. Респонденты подчеркивали важность профилактики подобных преступлений и выражали интерес к пониманию причин, стоящих за действиями преступников.
Ранее более 30% россиян считают, что им не хватает позитивного контента как для детей, так и для взрослых. Примечательно, что 34% респондентов предпочитают воспринимать добрый контент в оффлайн-режиме.