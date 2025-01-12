Гнилая богема. Кто из известных актёров и режиссёров попал в скандалы за критику России и СВО

Бюджет снятой им киноленты «Мастер и Маргарита» — 1,2 млрд рублей: половину выделил правительственный Фонд кино, значительную часть инвестировали американцы. С США у Локшина история особая. Туда в конце XIX века эмигрировали его прадед с прабабкой, там он родился. Однако его родители, ставшие членами американской компартии, бежали из Штатов из-за травли со стороны ФБР. Их приютил, предоставив отличные условия, Советский Союз. В настоящий момент непонятно, где у Локшина родина. Судя по базам, он много времени проводит в Лос-Анджелесе в особняке за $2 млн, а настоящее его имя — Майкл Арон Локшин.