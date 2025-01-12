В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

В воздушных гаванях Ижевска и Кирова сняли ограничения на приём, а также выпуск самолётов, проинформировал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
«В аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово) в 23:00 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — заявил он.
Заявление обнародовано в Telegram.
Кореняко добавил, что во время действия ограничений на запасном аэродроме совершил посадку один борт, выполнявший рейс в Ижевск.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и отправку воздушных судов были установлены в аэропортах Нижнекамска, Ульяновска и Самары.